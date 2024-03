Bari-Spezia 1-1: il solito Sibilli evita la sconfitta ai biancorossi

Il Bari rimanda ancora il ritorno alla vittoria dopo i due passaggi a vuoto con Südtirol e Catanzaro: questa volta i biancorossi sono stati fermati sull'1-1 in casa dallo Spezia.

Il match della 28ª giornata di Serie B ha visto la squadra di Iachini protagonista di un brutto primo tempo, concluso con un solo tiro nello specchio e gli ospiti decisamente più pericolosi.

Al rientro in campo i Galletti sono entrati in campo con un atteggiamento diverso ma nel loro momento migliore, a 5' dalla ripresa delle ostilità, sono stati puniti da Mateju, pronto a sfruttare un'incertezza di Ricci. Fortunatamente per Iachini, ancora una volta, è salito in cattedra Sibilli che grazie a una conclusione deviata è riuscito a siglare l'1-1. Il Bari poi ha provato il forcing finale ma si è dovuto accontentare di un punto che vale poco anche per lo Spezia: i biancorossi salgono a 34 punti e restano a due lunghezze dall'ottavo posto, lo Spezia, invece, va 27 ma non lascia la terzultima posizione.

A dieci partite dal termine dalla stagione regolare, Iachini deve ancora riuscire a imprimere il proprio marchio sui suoi e nel prossimo turno c'è una trasferta molto difficile sul campo del Venezia, terzo in classifica ma reduce dal ko in casa del Como.

Bari-Spezia: la cronaca

Nelle prime fasi dell'incontro è lo Spezia a creare i pericoli maggiori, al 2' con un traversone velenoso dalla destra allontanato da Matino, e al 3' con un tentativo dalla media distanza di Tanco respinto da Brenno. Il Bari si fa vivo per la prima volta dalle parti di Zoet al 10': Edjouma e Nasti triangolano, Hristov devia in corner. Sugli sviluppi dal tiro dalla bandierina ci prova Dorval che da fuori area calcia col sinistro trovando la presa sicura del portiere olandese. Al 17' ancora Spezia: stavolta a provarci è Cassata con un destro improvviso dai 35 metri, colpo di reni di Brenno che alza in corner. Alla mezz'ora il duello tra il brasiliano e il 29 dello Spezia si rinnova, nuovamente a favore del portiere biancorosso che devia in corner un destro secco indirizzato sul primo palo. L'ultimo tentativo del primo tempo è di Zuzek sul prosieguo di un'azione dalla bandierina, il tiro dello sloveno però termina ben alto sopra la traversa e le squadre vanno al riposo sullo 0-0 dopo 1' di recupero.

Dopo l'intervallo Iachini ricorre alla prima sostituzione inserendo Lulic per un inconcludente Edjouma. Il Bari inizia la ripresa con maggiore aggressività. In avvio timide proteste per un contrasto in area di rigore tra Tanco e Nasti, Monaldi però lascia correre con l'assenso del VAR. Al 48' è Di Cesare a provarci con un tiro dall'interno dell'area su azione nata da corner, Zoet però blocca senza troppa apprensione. Nonostante l'inizio volenteroso dei padroni di casa, è lo Spezia a passare in vantaggio con Mateju al 51'. Pescato in area di rigore da un lancio dalla trequarti di Elia, il ceco controlla, prende il tempo a Zuzek e a tu per tu con Brenno non sbaglia. Subito dagli spalti si leva l'invito a tirare fuori gli attributi all'indirizzo dei biancorossi, che trovano l'1-1 al 57' grazie a un tiro deviato di Sibilli. Conclusione dai 20 metri con un tocco decisivo di Hristov che mette fuori causa Zoet e per il napoletano sono 10 in campionato. Incassato il pareggio, D'Angelo ricorre a una tripla sostituzione: vanno fuori Di Serio, Jagiello e Tanco, sostituiti da Falcinelli, Salvatore Esposito e Bertola. Un'altra buona opportunità per la squadra di Iachini capita sui piedi di Lulic: Ricci manda il croato in profondità, la sua conclusione da posizione tutt'altro che impossibile però si spegne sull'esterno della rete. Quando manca un quarto d'ora alla fine nello Spezia fuori Cassata sostituito da Bandinelli, nel Bari Achik per Morachioli. Di Cesare prova a rendersi ancora una volta pericoloso nell'area avversaria all'81': Zoet respinge Di pugno la sfera arriva a Di Cesare che ma trova l'opposizione del portiere dello Spezia, Hristov poi riesce ad allontanare. All'85' Moro prende il posto di Francesco Pio Esposito. Al 90' prima opportunità per Puscas: cross di Sibilli da sinistra e colpo di testa del romeno indirizzato sul primo palo col pallone che termina fuori non di molto.

Bari-Spezia 1-1: il tabellino

BARI (3-5-2): Brenno; Matino, Di Cesare, Zuzek; Dorval, Edjouma (46' Lulic), Benali, Sibilli, Ricci (73' Guiebre); Nasti (73' Puscas), Morachioli (77' Achik). A disp.: Pissardo, Pellegrini, Pucino, Dachille, Acampora, Bellomo, Maiello, Kallon. All. Iachini.

SPEZIA (3-5-2): Zoet; Tanco (63' Bertola), Hristov, Nikolaou; Mateju, Cassata (76' Bandinelli), Nagy, Jagiello (64' S. Esposito), Elia; F. Esposito (85' Moro), Di Serio (63 'Falcinelli). A disp.: Crespi, Jureskin, Muhl, Gelashvili, Vignali, Verde, Cipot. All. D’Angelo.

Arbitro: Monaldi di Macerata

Assistenti: Di Giacinto-Cortese

IV: Crezzini

VAR: Dionisi

AVAR: S. Longo

Marcatori: 50' Mateju (S), 57' Sibilli (B)

Note - ammoniti: 12' Di Cesare (B), 19' Mateju (S), 26' Matino (B), 41' Nagy (S), 58' Nasti (B), 65' Bertola (S). Recupero: 1', 5'. Corner:

Spettatori: