Bari, dopo il ko col Parma il club annuncia Brenno

All'indomani della netta sconfitta contro il Parma nell'esordio stagionale in Coppa Italia, il Bari annuncia ufficialmente l'acquisto di Brenno.

Il portiere brasiliano di passaporto italiano è stato tesserato dopo una lunga trattativa con il Gremio: arriva in biancorosso in prestito oneroso con opzione di riscatto.

Brenno Oliveira Fraga Costa (questo il suo nome completo), classe '99 originario di Sorocaba, destinato a prendere il posto di Elia Caprile come titolare, si è aggregato da oggi ai nuovi compagni in attesa del rilascio del transfer della Federazione brasiliana (motivo per cui ieri non era disponibile nella sfida persa contro i ducali).

"Brenno - si legge sul sito del Bari - porta in dote una medaglia d'oro olimpica avendo fatto parte della spedizione verdeoro alle Olimpiadi di Tokyo del 2020. È cresciuto nel settore giovanile del Desportivo Brasil poi, nel 2017, viene acquistato dalla società di Porto Alegre con cui debutta in prima squadra nel marzo del 2019. Con il Gremio ha giocato ben 80 gare ufficiali nelle varie competizioni".