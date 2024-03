Bari, ufficiale la rescissione di Ménez. Al posto del francese torna Aramu

Si attendeva solo l'ufficialità che è arrivata poco fa: Jérémy Ménez e il Bari si dicono addio. Il fantasista francese, che era stato vittima di un brutto infortunio alla prima giornata di campionato, ha rescisso in anticipo il contratto che lo legava ai biancorossi fino a giugno 2024.

Nonostante il ritorno all'attività agonistica Ménez avvertiva ancora fastidi al ginocchio, per cui di comune accordo con la società, si è deciso di procedere con la rescissione così da consentire il reintegro in squadra di Mattia Aramu, calciatore che era rimasto fuori lista per la fine dei posti over dopo il mercato di gennaio, e che sarà dunque a disposizione di Iachini per il finale di campionato.

"SSC Bari - si legge nella nota del club - rende noto di aver trovato l'accordo per la risoluzione consensuale del contratto che legava il fantasista francese Jérémy Ménez al Club biancorosso. A Jérémy i migliori auguri possibili per un pieno recupero fisico e per un futuro denso di soddisfazioni, sportive e non. Merci Jérémy, bonne chance pour tout!".