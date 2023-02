Bitonto, cambia la data del match contro la Puteolana

Squadra in casa

Squadra in casa Puteolana

L’U.S. Bitonto Calcio S.S.D. comunica che, in accordo con la società ospitante, la partita Puteolana – Bitonto, inizialmente in programma domenica 19 febbraio 2023, alle ore 14,30, allo stadio “Domenico Conte” di Pozzuoli (NA), e valida per la 24^ giornata del girone H di Serie D, è stata anticipata a sabato 18 febbraio, sempre con fischio d’inizio alle ore 14,30.

La richiesta, giunta dalla società campana, è stata accolta e condivisa dal club neroverde.

Fonte: comunicato ufficiale Bitonto