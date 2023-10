Serie D: successo vitale per il Bitonto, altro pareggio per il Gravina. Team Altamura ancora ko

Sospiro di sollievo per il Bitonto, pari emozionante per il Gravina. Nella giornata di oggi, sabato 28 ottobre, tra i sei anticipi del girone H che sono andati in scena, ci sono stati quelli che hanno coinvolto le due squadre baresi: il Team Altamura è sceso in campo nel primo pomeriggio di oggi e ha trovato una nuova battuta d'arresto.

La formazione guidata da Valeriano Loseto, tra le mura dello stadio Antonucci di Bitetto hanno battuto in rimonta il Città di Gallipoli, ritrovando un successo che mancava dalla prima giornata e interrompendo la striscia negativa di quattro sconfitte di fila: a risultare decisiva, nel finale, è stata la rete del classe 2005 Anaclerio. Il BItonto è salito così a 7 punti in classifica. Secondo pareggio consecutivo invece per i gialloblù, che hanno fermato un Martina lanciato nelle zone alte della classifica. Un autentico botta e risposta, concretizzatosi nel primo tempo: da segnalare il quarto gol nelle ultime due gare per Da Silva. Il Gravina ha raggiunto quota 6 punti in classifica.

Seconda sconfitta di fila per il Team Altamura che, dopo essere stato sconfitto nella scorsa settimana dal Nardò, si è fermato contro un'altra formazione salentina, il Casarano. La formazione guidata da Domenico Giacomarro ha subito un gol per tempo riuscendo ad accorciare le distanze solo in extremis. Il Team Altamura è rimasto fermo a quota 14 punti in classifica, al terzo posto, a pari merito con la Gelbison.