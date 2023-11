Serie D: torna ad esultare il Team Altamura, pari in extremis per il Bitonto. Gravina ko

Turno di Ognissanti in chiaro-scuro per le squadre baresi impegnate nel campionato di Serie D, girone H. Il Team Altamura ha riassaporato il gusto della vittoria, pari rocambolesco invece per il Bitonto in uno scontro diretto per la salvezza; cade il Gravina, dopo due pareggi consecutivi.

I biancorossi guidati da Domenico Giacomarro ha infilato la quinta vittoria stagionale allo stadio Pasquale Novi, al cospetto dell'Angri. Gli ospiti hanno fatto loro la partita con un gol per tempo, da segnalare il mancino dalla distanza di Bolognese. Un risultato toccasana per il Team Altamura, che è salito a 17 punti in classifica. Dopo la vittoria per 2-1 dello scorso turno contro il Città di Gallipoli, il Bitonto ha raccolto un punto contro il Manfredonia, allo stadio Antonucci di Bitetto: i padroni di casa erano passati in vantaggio grazie al solito tedesco, per poi subire nel finale la rimonta dei biancazzurri; tuttavia un calcio di rigore di Clemente ha evitato un ko che sarebbe stato pesante. Il Bitonto è salito a quota 8 punti in classifica.

Quinto ko complessivo per il Gravina, arrivata allo stadio Carrano contro la Polisportiva Santa Maria Cilento: 2-1 il risultato finale di una partita in cui i gialloblù hanno creato molte occasioni senza però concretizzarle. Di Santoro il gol della formazione ospite. Il Gravina è rimasto fermo a 6 punti in classifica, assieme al Città di Gallipoli.