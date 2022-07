Calciomercato Gravina, formalizzate le conferme di Bruno e Chacon

Il Gravina resta molto attivo per quanto riguarda le conferme dei calciatori già presenti in rosa lo scorso anno. Dopo aver rinnovato l'accordo con il portiere Paolo Vicino, la società ha reso noto che sia Eustachio Bruno che Santiago Chacon resteranno in gialloblù. Bruno, centrocampista classe 2004, nel 2021/2022 ha raccolto 16 presenze segnando una rete e risultando il marcatore più giovane del girone H; un elemento di prospettiva che resterà dunque a disposizione del duo Summa-Ragone.

Calciomercato Gravina, confermato Santiago Chacon

Quella di Santiago Chacon è stata una conferma importante dal parte del Gravina, al netto del valore tecnico del giocatore su cui erano piombate altre squadre. Per il trequartista argetino classe 1992 sarà la seconda stagione consecutiva nella Murgia: nella passata annata ha messo a referto 4 gol e 5 assist in 32 presenze. Chacon è parrodato in Puglia nel settembre 2021, dopo l'esperienza in Serie C con la Sambenedettese (19 i gettoni totalizzati).