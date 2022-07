Calciomercato Gravina, in gialloblù arrivano tre nuovi under

Triplo innesto under per il Gravina. Nelle ultime ore i giallobù hanno messo sotto contratto tre giovani calciatori, ossia Francesco Parisi, Samuele Rosini e Francesco Perrelli.

Parisi è un difensore centrale classe 2003 e proviene dal Palermo, con cui ha militato nella formazione Primavera vestendo anche i gradi di capitano. Rosini, anche lui classe 2003, è un esterno capace di giocare su entrambe le fasce e proviene dalla Pianese: sono state 11 le presenze da lui raccolte nella seconda parte della stagione 2021/2022. In precedenza, dal 2020, aveva giocato nel Follonica Gavorrano mettendo a referto 29 presenze e 2 reti; può essere impiegato anche come centrale di centrocampo.Perrelli, infine, è un centrocampista classe 2004 acquistato dal Crotone, dove ha disputato il campionato di Primavera 2 (6 presenze per lui).