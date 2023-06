Capurso, Muzio Fumai è il nuovo allenatore

Il Capurso ha scelto l'erede di Mimmo Casamassima: sarà Muzio Fumai l'allenatore in vista del campionato 2023/2024. Fumai è reduce dalla buona stagione alla guida del Levante Azzurro, con cui ha sfiorato i playoff arrivando fino al quinto posto a quota 45 punti (12 vittorie, 9 pareggi e 5 sconfitte). Si tratta di un ritorno per l'allenatore, visto che ha guidato i granata nel 2010 e nella stagione 2018/2019 in Prima Categoria.

In passato Fumai ha guidato tra le altre Mola, Molfetta, Trani, la formazione Berretti Nazionale del Monopoli e il Football Acquaviva.