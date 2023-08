Cheddira saluta il Bari: "È stato un viaggio bellissimo"

Le parole di Walid Cheddira ufficializzano l'addio al Bari. L'attaccante marocchino, sbocciato nelle due stagioni con i biancorossi, ha salutato la squadra e la città che lo hanno reso famoso. Firmerà un contratto col Napoli che poi, analogamente a quanto fatto con Caprile con l'Empoli, lo girerà in prestito al Frosinone.

Il classe '98 lascia il capoluogo pugliese dopo due stagioni in cui ha totalizzato 75 presenze e 28 reti, 22 delle quali segnate nella passata stagione (17 in B, 5 in Coppa Italia, torneo di cui è stato il capocannoniere nonostante l'eliminazione del Bari ai sedicesimi di finale).

"Mia cara Bari - si legge nel post di Cheddira - è arrivata l'ora di salutarci. Sono arrivato due anni fa, in punta di piedi ma con tutta la voglia del mondo di incidere. Perché giocare per una piazza così importante è un privilegio che in pochi possono vivere.e lo ricorderò per sempre.è stato un colpo di fulmine.in un anno la promozione della cella B. Poi il sogno Serie A. L'abbiamo sfiorata, ci abbiamo creduto assieme. È stato un viaggio bellissimo voglio ringraziare la società, i miei compagni e poi tifosi: mi avete accolto come un figlio, me ne sarò sempre grato. Vi voglio bene, grazie di tutto. Walo".

Questa sera gli ormai ex compagni di Cheddira esordiranno nel nuovo campionato di Serie B ospitando il Palermo dopo aver debuttato in maniera tutt'altro che convincente nei trentaduesimi di finale di coppa Italia dove sono stati eliminati dal Parma con un secco 0-3.