Bari-Palermo: probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

Per il secondo anno di fila sarà il Bari ad inaugurare il campionato di Serie B: i biancorossi, rimasti tra i cadetti dopo aver perso la finale play-off della passata stagione, venerdì 18 agosto alle 20:30 ospiteranno il Palermo al San Nicola nell'anticipo della prima giornata della stagione 2023-2024.

Contro i rosanero, che puntano dichiaratamente alla promozione nella massima serie (e che hanno alle spalle il City Football Group proprietario di oltre una decina di squadre, tra cui i campioni d'Europa del Manchester City), da Mignani e dai suoi ci si aspetta una prova ben diversa da quella del debutto stagionale contro il Parma in cui è arrivato un netto ko (0-3).

Un risultato, quello contro i ducali, che ha destato più di qualche perplessità sul Bari, apparso troppo remissivo e decisamente con meno qualità rispetto agli avversari, ma con l'attenuante di essere una squadra ancora in costruzione. Rispetto alla partita di sabato scorso saranno a disposizione tre volti nuovi, gli ultimi arrivati Brenno, Diaw ed Edjouma, e alcuni di loro potrebbero già scendere in campo, tuttavia, la sensazione è che la squadra verrà ultimata soltanto dopo la gara con la Cremonese del 26 agosto, quando il campionato si fermerà per la sosta, sfruttando gli ultimi giorni di calciomercato (chiusura prevista il 1° settembre alle 20).

Come arriva il Bari

Figurano tra i convocati di Michele Mignani gli ultimi arrivati Brenno, Diaw ed Edjouma. L'unico assente per il tecnico dei Galletti sarà lo squalificato D'Errico (appiedato in tutto per 4 gare dal Giudice sportivo dopo essere stato espulso dalla panchina nei play-off di C col Crotone). Se nella gara col Parma difendere i pali biancorossi era toccato a Frattali, contro i siciliani ci sarà l'esordio per Brenno. A protezione dell'ex portiere del Gremio agirà la coppia centrale formata da capitan Di Cesare e Vicari. I terzini potrebbero essere Pucino a destra e Dorval a sinistra, quest'ultimo al posto di un Ricci non totalmente convincente in Coppa Italia. A centrocampo con gli intoccabili Maita e Maiello dovrebbe partire Bellomo. Edjouma è pronto ma ha svolto un solo allenamento con i nuovi compagni, e potrebbe essere più facile da vedere a gara in corso, sebbene un suo impiego dall'inizio garantirebbe certamente quella fisicità mancata col Parma. La prima linea, invece, dovrebbe essere guidata da Diaw, con Morachioli e uno tra Nasti e Sibilli a supporto, con Ménez ancora non al meglio e che si candida a uno spezzone di gara.

Come arriva il Palermo

Corini ha convocato 22 giocatori per la trasferta pugliese per la quale avrà tutti a disposizione fuorché l'acciaccato Aurelio. La disposizione in campo dei rosanero dovrebbe ricalcare quella vista contro il Cagliari nel match dei trentaduesimi di Coppa Italia (perso 2-1 ai supplementari ndr), ossia un 4-3-3 con Pigliacelli tra i pali, Mateju a destra, poi la coppia di centrali formata dagli esperti Lucioni e Marconi e Ceccaroni a sinistra. A centrocampo Stulac agirà da vertice basso e probabilmente ad affiancarlo ci saranno Vasic e Gomes. L'attacco sarà guidato da capitan Brunori, autore di 17 centri nello scorso torneo cadetto (lo stesso numero di Cheddira, che però non sarà della partita, in procinto di passare al Napoli e poi al Frosinone ndr), con Roberto Insigne e Di Mariano a supporto.

Bari-Palermo: le probabili formazioni

BARI (4-3-3): Brenno; Pucino, Di Cesare, Vicari, Dorval; Maita, Maiello, Bellomo; Nasti, Diaw, Morachioli. All. Mignani

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Mateju, Lucioni, Marconi, Ceccaroni; Vasic, Stulac, Gomes; Insigne, Brunori, Di Mariano. All. Corini

Arbitro: Maresca di Napoli

Assistenti: Scarpa (Reggio Emilia) - Ricci (Firenze)

IV: Grasso (Ariano Irpino)

VAR: Marini (Roma 1)

AVAR: Longo (Paola)

Bari-Palermo: i precedenti

In totale Bari e Palermo si sono affrontati 71 volte tenendo conto di tutte le competizioni ufficiali. Il bilancio complessivo è di poco a favore dei siciliani, vincitori di 24 partite contro i 22 successi dei biancorossi mentre 25 partite sono terminate in parità. Considerando soltanto i 44 precedenti in Serie B, i rosanero, sono sempre avanti con 15 vittorie contro le 14 dei biancorossi (13 delle quali in casa) e 15 pareggi.

Nello scorso campionato dopo l'1-1 del girone d'andata (gol di Valente e Cheddira) al San Nicola, il Palermo si aggiudicò il match del girone di ritorno vincendo 1-0 con un gol nel finale di Marconi.

Bari-Palermo: dove vederla in tv e in streaming

La partita inaugurale del campionato di Serie B Bari-Palermo, in programma venerdì 18 agosto alle 20:30 al San Nicola sarà trasmessa in tv da Sky sui canali Sky Sport Summer, Sky Sport Calcio e Sky Sport (canale 251). L'incontro sarà visibile in streaming anche su Dazn, Now e sull'app SkyGO.