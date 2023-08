Il Bari annuncia Malcom Edjouma. Possibile esordio contro il Palermo

Al termine di una lunga e complessa trattativa durata settimane il Bari annuncia la firma di Malcom Edjouma.

Il club biancorosso ha comunicato di aver acquisito dalla Fotbal Club Steaua Bucure?ti, con la formula del prestito con opzione di riscatto, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore nato l'8 ottobre 1996 a Tolosa, in Francia. Essendo stato rilasciato il transfer della Federazione rumena, il centrocampista sarà da subito a disposizione di mister Mignani, che potrebbe decidere di farlo esordire già venerdì sera col Palermo. Indosserà la maglia numero 24.

Nato in Francia da padre camerunese e madre marocchina, Edjouma è cresciuto calcisticamente nelle giovanili di Paris Saint-Germain e Tolosa. Nel 2018 è stato tesserato dal Lorient in seconda divisione francese, venendo poi girato in prestito a Red Star, Chambly e successivamente Viitorul Costanza, nella massima serie rumena.

Nel 2020 è stato acquistato dal Roeselare, ma a seguito del fallimento della società belga si è svincolato, firmando poi con i rumeni del Boto?ani con cui ha collezionato 22 presenze e 4 reti e dove è rimasto fino al febbraio del '22 prima di approdare a titolo definitivo al FCSB, con cui ha giocato 61 partite segnando 14 reti e fornendo 4 assist.