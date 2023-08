Bari, ecco Diaw: l'attaccante arriva in prestito dal Monza

Definito l'affare nei giorni scorsi, il Bari ha annunciato ufficialmente l'ingaggio di Davide Djily Diaw, attaccante proveniente dal Monza.

Il centravanti nato a Cividale del Friuli nel 1992 si trasferisce alla corte di Michele Mignani con la formula del prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione. Diaw sarà da subito a disposizione di mister Mignani e vestirà la maglia numero 18.

"Nato in Friuli da madre italiana e padre senegalese - si legge sul sito dei biancorossi . muove i primi passi da calciatore nelle scuole calcio del Donatello e dell'Ancona Udine, prima di trasferirsi, nel 2010, alla Sanvitese, con cui disputa due stagioni in Serie D (52 presenze e 11 gol). Un infortunio al ginocchio rischia di pesare sul prosieguo della sua carriera, ma con grande forza di volontà torna protagonista con la maglia del Virtus Corno (34 gol in 55 presenze) con cui vince la Coppa Italia Dilettanti nel 2015. Dopo l'ottima stagione in D con la Polisportiva Tamai (27 presenze e 13 gol), è la Virtus Entella che lo fa esordire nei pro, in Serie B, proprio contro il Bari, il 9 ottobre '16 (in totale saranno 9 reti e 6 assist in 51 partite con i liguri). Passa a titolo definitivo al Cittadella nel gennaio '19 mettendo a referto complessivamente 22 gol e 9 assist in 56 partite in un anno e mezzo con i granata. Acquistato dal Pordenone nell'estate del '20, mette a segno ben 10 reti in 18 presenze con i 'ramarri', attirando le attenzioni del Monza che lo tessera a gennaio (18 presenze e 1 gol con i brianzoli). Negli ultimi due anni ha giocato in Cadetteria in prestito prima al Vicenza poi Modena segnando in totale 17 gol in 59 presenze".

Sesto acquisto dei Galletti: ora tutto su Edjouma

Diaw è il sesto volto nuovo in questa sessione di calciomercato dei biancorossi (il settimo se si considera anche il giovane Scafetta, tesserato da svincolato e subito girato in prestito al Messina ndr) in cui sono arrivati Faggi, Nasti, Ménez, Sibilli e Brenno. Il nuovo Bari inizia a prendere forma ma ancora non può essere definito una squadra completa. Il prossimo tassello da inserire dovrebbe essere Malcom Edjouma, centrocampista franco-marocchino dell'FCSB, individuato come sostituto ideale di Folorunsho (che dal Napoli dovrebbe trasferirsi al Verona). Inseguito a lungo nelle scorse settimane, per il classe '96 sembra si sia giunti ormai alle battute finali con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto. All'appello, tuttavia, mancano almeno un laterale mancino, un centrale difensivo, due mezzali, e un altro attaccante, elementi che difficilmente arriveranno prima del debutto in campionato contro il Palermo di venerdì 18. Nonostante il mercato un po' a rilento e il brutto esordio stagionale con il ko in Coppa Italia, l'attaccamento dei tifosi alla squadra è sempre più forte come si evince dai dati sugli abbonamenti venduti, giunti oltre quota 7651, superando il dato dello scorso anno.