Como-Bari 2-1, le pagelle: Zuzek ci ricasca, Puscas il gol non basta

Pur non avendo offerto una delle peggiori prestazioni degli ultimi tempi, il Bari non ha potuto evitare la sconfitta sul campo del Como, portando a otto la striscia di partite senza vittoria. La squadra di Iachini dopo aver avuto la chance di sbloccarla è finita in svantaggio nelle fasi conclusive del primo tempo e ha incassato il raddoppio a metà ripresa. Inutile la rete con cui Puscas al 90' ha accorciato le distanze. Ora è piena zona play-out.

Como-Bari: le pagelle dei biancorossi

Pissardo 6: Seconda da titolare per l'ex Novara. Incolpevole sui due gol dove Gabrielloni e Da Cunha colpiscono indisturbati. Limita il passivo con alcuni interventi come quello su Cutrone a fine primp tempo.

Matino 5: Dopo essersi beccato un giallo per un duro intervento, sbaglia l'uscita in occasione del primo gol. Esce acciaccato. Dal 54' Achik 5: Appena entrato perde la marcatura su Da Cunha. In attacco non incide minimamente.

Vicari 5,5: Non ha particolari colpe sul primo gol, mentre sul secondo compie un'uscita errata che gli costa il giallo e apre un buco al centro.

Zuzek 4,5: Perde un'altra occasione per far cambiare il giudizio su di lui. Dopo una buona partenza si dimentica completamente Gabrielloni che segna indisturbato l'1-0.

Pucino 5,5: Inizia da esterno ma non spinge, chiude nei tre dietro, soffrendo come il resto dei compagni.

Maita 5: Altra partita complicata per il centrocampista e un impatto a dir poco scarso. Dal 54' Edjouma 5: Con la Cremonese era entrato bene, in questo caso non incide minimamente.

Benali 5,5: Tenta come può di far girare la squadra ma a volte dà l'impressione di predicare nel deserto.

Dorval 5,5: Non è tra i peggiori, ma neanche convince pienamente alternando cose buone ad errori di superficialità. Dall'84' Ricci 6: Ingresso positivo, propizia il gol del 2-1.

Bellomo 6: Tra i migliori del Bari, per temperamento e qualità delle giocate. Nel primo tempo viene tartassato di falli spesso non fischiati. Palla da applausi a Puscas ma il romeno sciupa. Dal 73' Morachioli sv:

Aramu 5,5: Prova a impensierire immediatamente Semper con una conclusione estemporanea senza fortuna, poi inventa un bel filtrante per Puscas, ma ancora una volta non riesce a lasciare il segno. Dal 54' Nasti 5: Non la tocca praticamente mai.

Puscas 5,5: Errore grave sullo 0-0, poco prima del vantaggio del Como. Nella ripresa spreca un'altra buona opportunità, per accorciare le distanze, poi segna il gol della bandiera.

Como-Bari 2-1: voti e tabellino

COMO (4-4-2): Semper 7; Iovine 6, Goldaniga 6, Barba 6,5, Sala 6 (87' Ioannou sv); Strefezza 6 (77' Baselli sv), Bellemo 7, Braunöder 6,5, Da Cunha 7 (66' Chajia 6); Gabrielloni 7 (66' Verdi 6), Cutrone 7 (77' Gioacchini sv). A disp.: Vigorito, Curto, Odenthal, Nielsen, Ballet, Nsame, Cassandro. All. Roberts-Fabregas 7.

BARI (3-4-1-2): Pissardo 6; Matino 5 (54' Achik 5), Vicari 5,5, Zuzek 4,5; Pucino, Maita (54' Edjouma), Benali 5,5, Dorval 5,5 (84' Ricci); Bellomo 6 (73' Morachioli sv); Aramu 5,5 (54' Nasti 5), Puscas 5,5. A disp.: Brenno, Lulic, Maiello, Diaw, Guiebre, Natuzzi, Acampora, Morachioli. All. Iachini

Arbitro: Rutella di Enna

Assistenti: Liberti – Fontani

IV: Gandino

VAR: Chiffi

AVAR: Miele

Marcatori: 38' Gabrielloni (C), 60' Da Cunha (C), 90' Puscas (B)

Note - ammoniti: 21' Matino (B), 42' Iovine (C), 55' Bellomo (B), 60' Vicari (B), 67' Benali (B), 75' Pucino (B), 82' Iachini (B) non dal campo. Recupero: 2', 5'