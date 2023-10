Coppa Italia Serie C: il Monopoli incassa un tris dall'Avellino e saluta la competizione

Arriva l'eliminazione dalla Coppa Italia Serie C per il Monopoli. I biancoverdi, scesi in campo con diverse seconde linee e tanti giovani, sono stati battuti per 3-0 dall'Avellino, che si è guadagnato il pass per il secondo turno. Il club barese ha incassato la seconda sconfitta di fila in pochi giorni: domenica 8 ottobre si scenderà in campo per la settima giornata di campionato, nella quale è in programma l'ostico derby contro il Foggia.

Ad sbloccare il match è stato l'ex di turno Mulé, al 18'; successivamente i padroni di casa nel finale del primo tempo hanno preso il largo grazie alla rete di Gori (43'). Gli uomini guidati da Francesco Tomei non sono riusciti ad accorciare le distanze all'88' hanno subito il tris per mano di Sgarbi, all'88'. Il Monopoli saluta così la competizione.

Avellino-Monopoli, il tabellino

Reti: 17′ pt Mulè (Ave), 43′ pt Gori (Ave), 43′ st Sgarbi (Ave)

Avellino (3-5-2): Pane; Ricciardi, Benedetti, Mulè; Mundula (24′ st Tozaj), Casarini, Maisto (35′ st Mazzocco), Pezzella (31′ st Palmiero), Sannipoli; Marconi (31′ st Sgarbi), Gori (24′ st Cancellotti). All.: Pazienza. A disp.: Pizzella; Lores Varela, Fusco, D’Amico.

Monopoli (3-4-2-1): Botis; Sorgente, Fornasier, Angileri; Cristallo, De Santis, Mazzotta, Dibenedetto; Peschetola, De Palo; Simone (35′ st Capobianco).

All.: Tomei. A disp.: Alloj; Colaci, Leuzzi, Biundo, Mezzapesa, Guglielmi.

Arbitro: Giorgio Di Cicco Lanciano

Assistenti: Alessandro Rastelli Ostia Lido e Edoardo Maria Brunetti Milano

Quarto Ufficiale: Emanuele Velocci Frosinone

Ammoniti: – (Ave), Angileri (Mon)

Espulsi: -.

Recupero: 1′ pt, 2′ st

Angoli: 6 (Ave), 5 (Mon)

Tiri / Tiri in porta: 10/5 (Ave), 6/1 (Mon)

Fonte tabellino: comunicato ufficiale Monopoli