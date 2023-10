Monopoli, ancora un duello con l'Avellino: le probabili formazioni del match di Coppa Italia Serie C

Serie C Girone C

Squadra in casa US Avellino

Ancora l'Avellino sulla strada del Monopoli, anche se stavolta si tratta di Coppa Italia Serie C: allo stadio Partenio-Lombardi, oggi pomeriggio, andrà in scena il match valevole per il primo turno della competizione (calcio d'inizio alle ore 18:30). Un impegno ostico per gli uomini guidati da Francesco Tomei, ancora a secco di vittorie in campionato e reduci dalla sconfitta contro la Juve Stabia: al momento sono solo 3 i punti raccolti finora. Urge un risultato positivo per trovare la svolta anche dal punto di vista psicologico.

Anche i campani finora sono stati protagonisti di un avvio altalenante in campionato. Dopo le due sconfitte di fila contro Latina e Juve Stabia che hanno portato all'esonero di Massimo Rastelli, i biancoverdi hanno infilato tre risultati utili di fila con Michele Pazienza ma domenica scorsa sono andati ko a Messina. Nella quinta giornata andata in scena lo sorso 24 settembre, l'Avellino si è imposto sul Monopoli con un sonoro 4-0: stesso risultato del precedente andato in scena il 16 dicembre 2020 tra le mura dello stesso stadio.

Possibile che tra i padroni di casa possano esserci diversi cambi di formazione. Pane in porta, Benedetti e Mulé al centro della difesa mentre come terzini agiranno Cancellotti e Ricciardi, rispettivamente a destra e a sinistra; in mediana presente Pezzella assieme a Sannipoli e Casarini, sulla trequarti invece è ballottaggio tra D'Amico e Varela. Davanti la coppia formata da Marconi e Gori. Modulo 4-3-1-2.

Anche gli ospiti potrebbero fare turnover, con l'utilizzo del modulo 4-2-3-1. In porta Botis, sulla corsia destra possibile l'impiego di Angileri mentre sul versante opposto potrebbe esserci De Santis; nel cuore della retroguardia spazio a Fazio e Fornasier. Davanti alla difesa Vassallo potrebbe essere affiancato da Piarulli, come trequartista Starita si candida ancora una volta a partire da titolare venendo supportato dagli esterni Cristallo e D'Agostino. In attacco pronto Simone come unica punta.

Coppa Italia Serie C, Avellino-Monopoli: le probabili formazioni

AVELLINO (4-3-1-2): Pane; Cancellotti, Benedetti, Mulé, Ricciardi; Sannipoli, Pezzella, Casarini; D'Amico; Marconi, Gori. All. Pazienza.

MONOPOLI (4-2-3-1): Botis; Angileri, Fazio, Fornasier, De Santis; Vassallo, Piarulli; Cristallo, Starita, D'Agostino; Simone. All.Tomei.