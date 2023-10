Coppa Italia Serie C, Avellino-Monopoli: info biglietti settore ospiti

Serie C Girone C

Squadra in casa US Avellino

I tagliandi di accesso al settore ospiti dello stadio “Partenio – Lombardi” per la gara Avellino – Monopoli, in programma alle ore 18,30 di mercoledì 4 ottobre 2023 e valida per il primo turno della Coppa Italia Serie C, sono disponibili, al prezzo di 5,00 euro + diritto di prevendita presso Associazione Cuore Biancoverde a Monopoli.

Le vendite saranno attive fino alle ore 19 di martedì 3 ottobre 2023.

Fonte: comunicato ufficiale Monopoli