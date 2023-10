Corato, si è dimesso l'allenatore Salvatore Maurelli

Arrivano delle ripercussioni in casa Corato dopo la pesante sconfitta per 6-1 contro il Bisceglie: il tecnico Salvatore Maurelli ha rassegnato le dimissioni dall'incarico.

"La dirigenza dell'U.S.D. Corato Calcio 1946 prende atto delle dimissioni dalla guida tecnica di Mister Salvatore Maurelli -si legge nel comunicato pubblicato sulla pagina Facebook del club neroverde- Nel ringraziarlo per il suo operato, la società augura al Mister il meglio per la sua carriera professionale". Il Corato finora è stato protagonista di un avvio complicato in campionato, visto che ha raccolto un solo punto e incassato cinque sconfitte.

La decisione sul sostituto di Maurelli dovrebbe giungere nelle prossime ore.