Diciottesima giornata Promozione Puglia, i risultati delle squadre baresi

Terzo pari per la Virtus Mola, che è uscita dalla sfida al Real San Giovanni con un pareggio a reti bianche: non ne ha approfittato la Nuova Spinazzola, fermata sul 2-2 dalla Virtus Palese (nono pareggio della stagione). Blitz del Levante Azzurro, al sesto risultato utile consecutivo, sul campo del Città di Trani; dopo due sconfitte di fila la Rinascita Rutiglianese muove lievemente la classifica con un pareggio contro la Virtus San Ferdinando, mentre Atletico Acquaviva, Capurso e Bitritto Norba sono stati battuti rispettivamente da Nuova Daunia Foggia, Don Uva e Lucera. In particolare i rossoblù perdono momentaneamente la terza piazza della classifica, venendo scavalcati proprio dal Lucera.

Promozione Puglia, i risultati delle squadre baresi nella diciottesima giornata

Città di Trani-Levante Azzurro 1-2 [Cepele (CT), De Giglio (LA), Loconte (LA)]

Don Uva-Capurso 2-1 [Ricatti (DU), Porcelli (DU)]

Lucera-Bitritto Norba 2-0 [Pozzozengaro al 18', Curci al 59']

Nuova Daunia Foggia-Atletico Acquaviva 1-0 [Caggianelli al 19']

Real San Giovanni-Virtus Mola 0-0

Virtus Palese-Nuova Spinazzola 2-2 [Faliero (VP), Ladogana (NV), Liso (NV), Faliero (VP)]

Virtus San Ferdinando-Rinascita Rutiglianese 2-2 [Pugliese (VSF), Losapio (VSF), Minervino (R), Pepe (R)]

Promozione Puglia, la classifica del girone A