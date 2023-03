Eccellenza Puglia girone A: le partite in programma nella ventiduesima giornata

Ventiduesima giornata del campionato di Eccellenza pugliese (girone A) interessante per quel che riguarda le squadre baresi. Domenica 12 marzo il Corato terzo in classifica, reduce dalla pesante sconfitta contro il Manfredonia capolista, vuole consolidare il terzo posto in classifica: di fronte però ci sarà un Borgorosso Molfetta reduce da tre risultati utili consecutive (le vittorie su Vigor Trani e Bisceglie e il pareggio contro l'Orta Nova). Un derby delicato, a cui si aggiunge la difficile sfida dell'Unione Sportiva Mola al Manfredonia. I biancazzurri sono imbattuti da dodice partite, avendo vinto le ultime quattro di fila.

Contro l'Orta Nova il Polimnia punta ad allungare la striscia positiva che dura da sette partite; nell'ultimo turno i rossoverdi hanno battuto il Foggia Incedi per 2-0.

Eccellenza Puglia, il programma della ventiduesima giornata del girone A