Ventunesima giornata Eccellenza Puglia, i risultati delle squadre baresi

Nell'anticipo del girone A il Corato incassa un pesante poker dal Manfredonia capolista: quarta sconfitta stagionale per i neroverdi, che salutano probabilmente la corsa al primo posto. AI neroverdi si avvicina l'Unione Sportiva Mola, abile a battere il Real Siti per la dodicesima vittoria complessiva; il Polimnia ha invece espugnato il campo del Foggia Incedit inanellando il settimo risultato utile consecutivo, mentre il Borgorosso Molfetta si è fatto raggiungere dall'Orta Nova dopo aver sbloccato il match con Vitale. Nel girone B l'Arboris Belli ha subito il decimo ko complessivo in casa del Massafra.

Eccellenza Puglia, i risultati delle squadre baresi nella ventunesima giornata

Manfredonia-Corato 4-0 [Morra al 2', Giambuzzi al 16', Panelli al 79', Ayman all'85']

Foggia Incedit-Polimnia 0-2 [D'Amico, Selicati]

Orta Nova-Borgorosso Molfetta 1-1 [Vitale (BM) al 23', Nannola (ON) al 28']

Real Siti-Unione Sportiva Mola 3-5 [Fontes Del Rosario (RS), Barrasso (RS), Di Stefano (USM), Tiboni (USM), Di Stefano (USM), Tiboni (USM), Ingredda (USM), Morra (RS)]

Massafra-Arboris Belli 2-1 [Girardi (M), Girardi (M) Laguardia (AB)

Eccellenza Puglia, la classifica del girone A

Manfredonia 52 (punti) Bisceglie 46 Corato 43 Unione Sportiva Mola 42 Polimnia 31 Borgorosso Molfetta 20 Unione Calcio Bisceglie 29 Canosa 28 San Marco 27 San Severo 26 Real Siti 25 Orta Nova 23 Foggia Incedit 8 Vigor Trani 0

Eccellenza Puglia, la classifica del girone B