Eccellenza Puglia: oggi pomeriggio c'è il recupero del secondo tempo di Corato-Foggia Incedit

Non solo la Coppa Italia relativa alla categoria della Promozione Pugliese. Nel pomeriggio di oggi infatti scenderà ci sarà da terminare il match valevole per il recupero della sesta giornata del campionato di Eccellenza, girone A, tra Corato e Foggia Incedit: lo scorso 23 ottobre la stessa partita fu interrotta dopo il primo tempo, a causa dell'infortunio del direttore di gara Raimondi; si partirà sullo 0-0. L'appuntamento è fissato allo stadio Coppi di Ruvo di Puglia, con calcio d'inizio alle ore 14:30 e ingresso gratuito riservato ai tifosi.

Per i neroverdi è una ghiotta occasione per agganciare in vetta il Manfredonia, che comanda il raggruppamento avendo conquistato 19 punti. Attualmente il Corato è terzo in classifica a quota 16 (dietro al Bisceglie, che ne ha 17): una vittoria dunque cambierebbe in maniera significativa la classifica.