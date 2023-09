Eccellenza Puglia, prima giornata: i risultati delle baresi

Parte il campionato di Eccellenza pugliese, con le squadre baresi che tutto sommato raccolgono un bottino positivo all'esordio. Il Polimina si sbarazza del San Marco con una prova di autorita, rifilando un tris condito dalla doppietta di D'Amico; vittoria anche per la neopromossa Virtus Mola che, andata in vantaggio grazie a Strippoli, riesce a confezionare una rimonta di carattere a inizio ripresa. Rimonta anche per la Molfetta Sportiva: i biancorossi, sotto 3-0 all'intervallo, riaccuffano il match quasi allo scadere. Pari a reti bianche invece per il Borgorosso Molfetta.

Ok anche l'Arboris Belli che, sul campo del Massafra, ha raccolto i primi tre punti della stagione con un gol per tempo.

Canosa-Borgorosso Molfetta 0-0

Foggia Incedit-Molfetta Sportiva 3-3 [Tigre (FI) al 7', Doukoure (F) al 43', Siclari (FI) al 45', Raia (MS) al 52', Bonasia (MS) all'83', Dentico (MS) all'85']

Polimnia-San Marco 3-0 [D'Amico su rigore al 53', D'Amico al 67', Roncone all'86']

Virtus Mola-San Severo 3-2 [Strippoli (VM) al 20', Santana (S) al 26', Barrasso (S), Avantaggiati (VM) al 47', Colella (VM) al 51']

Molfetta-Corato [gara alle 20:00]

Massafra-Arboris Belli 0-2 [Salvi al 44', Gomes Forbes su rigore al 67']

Eccellenza Puglia 2023/2024, la classifica del girone A

Polimnia 3 (punti) Virtus Mola 3 Real Siti 3 Unione Calcio Bisceglie 3 Foggia Incedit 1 Molfetta Sportiva 1 Borgorosso Molfetta 0 Corato 0 Molfetta 0 San Severo 0 Nuova Spinazzola 0 Bisceglie 0 San Marco 0 Canosa -8

Eccellenza Puglia 2023/2024, la classifica del girone B