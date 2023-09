Eccellenza Puglia, terza giornata: i risultati delle baresi

?Domenica da incorniciare per il Polimnia: i rossoverdi hanno rifilato un poker al San Severo per la terza vittoria di fila in questo inizio di stagione e il momentaneo primo posto solitario in classifica; la Virtus Mola è andata sotto di due reti contro l'Unione Calcio Bisceglie ma grazie ad una doppietta d'autore di Manzari ha permesso ai biancazzurri di evitare il ko; seconda sconfitta stagionale invece per il Borgorosso Molfetta sul campo del Real Siti.

Nel girone B si è fermato anche l'Arboris Belli, in trasferta, superato dalla Virtus Matino.

Canosa-Corato 2-1 [autore Zinforlino (CA) al 29', Romano (CA) al 59' Rubini (CO) al 93']

Polimnia-San Severo 4-0 [D'Amico al 19', Roncone su rigore al 48', Emane al 63', Emane al 75']

Real Siti-Borgorosso Molfetta 2-0 [Mlinde al 10', Grasso al 31']

Virtus Mola-Unione Calcio Bisceglie 2-2 [Amoroso (UCB) al 6', Saani (UCB) al 65', Manzari (VM) all'84', Manzari (VM) al 94']

Molfetta-Molfetta Sportiva [in campo dalle 20:00]

Virtus Matino-Arboris Belli 2-1

Eccellenza Puglia 2023/2024, la classifica del girone A

Polimnia 9 (punti) Unione Calcio Bisceglie 7 Molfetta 6 Bisceglie 6 Real Siti 6 Virtus Mola 4 San Marco 4 Foggia Incedit 3 Nuova Spinazzola 1 Molfetta Sportiva 1 Borgorosso Molfetta 1 Corato 1 San Severo 0 Canosa -4

Eccellenza Puglia 2023/2024, la classifica del girone B