Eccellenza Puglia, seconda giornata: i risultati delle baresi

Secondo turno del campionato di Eccellenza scoppiettante e ricco di gol per le squadre baresi, il cui bottino (escludendo i derby) ammonta a una vittoria, un pareggio e due sconfitte. In mattinata si è disputato la stracittadina tra Borgorosso Molfetta e Molfetta, per la prima volta: il duello è andato alla squadra guidata da Fabio Di Domenico, andata a segno nel finale di partita confezionando il secondo successo di fila. Nell'altro derby il Polimnia ha rifilato ben sei reti alla Molfetta Sportiva (che in settimana ne aveva subiti 5 nel ritorno di Coppa Italia contro il Molfetta) conquistando la seconda vittoria di fila; una prodezza di Joof al fotofinish ha invece negato al Corato la prima gioia stagionale: non è bastata la doppietta di Loseto.

Si ferma la Virtus Mola di Massimiliano Tangorra, che è andata ko sul campo del San Marco. Nel girone B non è bastata all'Arboris Belli una bella prestazione contro la corazzata Ugento: un rigore di Gomes Forbes ha accorciato le distanze ma alla fine i gialloverdi hanno incassato la prima sconfitta stagionale.

Borgorosso Molfetta-Molfetta 0-1 [Lavopa al 75']

Corato-Foggia Incedit 2-2 [Loseto (C) al 5', Doukoure (FI) al 20', Loseto (C) al 78', Joof (FI) al 92']

Molfetta Sportiva-Polimnia 1-6 [D'Amico (P), Emane Allogho (P), Tarantino (P), Roncone (P), Roncone (P), Bonasia (MS), Emane Allogho (P)]

San Marco-Virtus Mola 3-1 [Sisto (VM)]

Arboris Belli-Ugento 1-2 [Jimenez (U) al 25', Jimenez (U) al 46', Gomes Forbes (AB) su rigore al 56']



Eccellenza Puglia 2023/2024, la classifica del girone A

Polimnia 6 (punti) Molfetta 6 Unione Calcio Bisceglie 6 Bisceglie 3 Virtus Mola 3 Real Siti 3 San Marco 3 Foggia Incedit 2 Nuova Spinazzola 1 Borgorosso Molfetta 1 Corato 1 Molfetta Sportiva 1 San Severo 0 Canosa -7

Eccellenza Puglia 2023/2024, la classifica del girone B