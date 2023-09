Coppa Italia Eccellenza, Bisceglie-Corato rinviata al 21 settembre: il motivo

Bisceglie-Corato, partita di ritorno del primo turno della Coppa Italia Eccellenza, è stata posticipata a giovedì 21 settembre (calcio d'inizio alle ore 15:30). Il duello tra le due formazioni doveva andare in scena nella giornata di domani ma, per via dei contemporanei festeggiamenti della Festa dell'Addolorata, si è deciso di disputarlo tra una settimana; lo stado Ventura, per il 14 settembre, non sarà disponibile.

Questo il comunicato pubblicato dal Corato tramite la propria pagina Facebook:

Seguito COMUNICAZIONE UFFICIALE del SINDACO DI BISCEGLIE riguardante la indisponibilità CERTIFICATA - per la giornata del 14 settembre 2023 del campo Comunale "G. Ventura" di Bisceglie, nonché per motivi di ordine pubblico rivenienti dalla concomitanza dalle celebrazioni della festa patronale nella giornata del 14 settembre 2023, si dispone che: la gara BISCEGLIE S.R.L. - CORATO CALCIO 1946 A.S.D. avrà luogo GIOVEDI' 21 SETTEMBRE 2023 sul Campo Comunale "'G. Ventura" di Bisceglie alle ore 15:30.

All'andata dello scorso 2 settembre i neroverdi si erano imposti per 2-0, grazie alle reti di Dispoto al 5' e Pellegrini al 91'.