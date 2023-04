Gravina, successo fondamentale contro il Francavilla in Sinni: allo stadio Vicino finisce 2-1

Colpaccio Gravina nello scontro diretto per la salvezza contro il Francavilla in Sinni: allo stadio Vicino i gialloblù hanno avuto la meglio per 2-1,mettendo dunque a segno il quinto successo stagionale. A portare in vantaggio i padroni di casa è stato Coppola al 32', direttamente su calcio piazzatto;al 67' Goretta ha firmato il raddoppio grazie ad una conclusione potente. Nel finale il Francavilla in Sinni ha accorciato le distanze con Gentile (79'), ma alla fine gli uomini guidati da Raimondo Catalano hanno resistito e messo in saccoccia un risultato fondamentale. Il Gravina è salito a quota 29 punti allungando il divario proprio con il Francavilla in Sinni, ora a tre lunghezze.