Serie D girone H: Gravina-Francavilla in Sinni, variazione di orario per il match della trentunesima giornata

Cambia l'orario del match tra Gravina e Francavilla in Sinni, valevole per la trentunesima giornata del campionato di Serie D, girone H, e fissata domenica 16 aprile allo stadio Vicino. In seguito ad un accordo preso dalle due stesse società la gara avrà inizio alle ore 15:30, invece che alle 15:00; si tratta di un autentico scontro diretto per la salvezza, al netto della classifica: sia Gravina che Francavilla in Sinni sono in zona playout a quota 26 punti.