Gravina, ufficializzato un colpo per l'attacco: ecco Martin Tonso

Nel match contro il Barletta, perso per 2-0, il Gravina ha avuto a disposizione un volto nuovo che potrà aiutare la squadra nella corsa alla salvezza. I gialloblù hanno infatti ingaggiato il jolly d'attacco Martin Tonso: l'argentino classe 1989 è reduce dall'esperienza nel 2021/2022 in forza alla Vis Pesaro (Serie C, girone B), con cui ha totalizzato 22 presenze e 5 gol tra campionato e Coppa Italia Serie C. In passato ha vestito le maglie di Deportes La Serena, Aris Salonicco, Arestas Tripolis, Atromitos Athens, Colo Colo e Newell's Old Boys.

Il suo ruolo naturale è quello di trequartista, ma può essere impiegato senza problemi anche come ala destra e ala sinistra. Un calciatore di esperienza e qualità, che fornirà ulteriori soluzioni offensive al tecnico Raimondo Catalano.