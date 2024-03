Bari, Iachini: "A Venezia serve la partita perfetta. Con personalità e coraggio possiamo giocarcela"

Domenica 10 marzo il Bari dovrà affrontare un'altra trasferta complicata contro il Venezia. In vista della partita sul campo dei lagunari, che arriva dopo il pareggio in casa con lo Spezia, ha preso la parola in conferenza stampa Giuseppe Iachini, allenatore dei biancorossi che ha introdotto così la partita in programma al Penzo.

"Stiamo continuando a lavorare - ha esordito il tecnico biancorosso -. Abbiamo margini di crescita, ma ad esempio il possesso palla va memorizzato e riconosciuto automatismi vanno implementati per essere più pericolosi e incisivi".

Contro la squadra di Vanoli servirà una prova di grande spessore: "Mi aspetto di vedere dei passi in avanti. Contro il Venezia dovremo essere super organizzati, perché avremo di fronte una squadra molto forte che lavora insieme da due anni. Servono una grande prestazione e un atteggiamento consono all’ avversario. Se non riusciremo ad essere perfetti avremo problemi. Con personalità e coraggio, invece, potremo giocarcela".

Il mister dei Galletti continua i propri esperimenti tattici alla ricerca del giusto in attesa della sosta (dopo la gara interna con la Sampdoria), periodo che gli consentirà di lavorare senza interferenze: "Ho sempre giocato con due punte più un altro elemento offensivo. Fino alla sosta continueremo a braccio. La partecipazione di tutti è fondamentale, non possiamo dipendere da alcun calciatore, sebbene importante, come ad esempio lo è Sibilli".

Sulle doti che servono per affrontare un avversario del calibro del Venezia: "Sfrontatezza e coraggio sono imprescindibili quando si affrontano le grandi squadre, in ogni caso dobbiamo ragionare partita per partita e sta a me tirare fuori il meglio. In settimana i ragazzi fanno vedere certe cose, voglio rivederle in partita. Bisogna lavorare non solo sul campo, ma anche sulla mentalità: la strada per le vittorie è avere una mentalità tua e portarla in campo con decisione".

Al Penzo Iachini avrà nuovamente a disposizione Maita, di ritorno da un infortunio muscolare che lo ha tenuto fuori nelle ultime tre partite: "I centrocampisti devono lavorare molto anche per riempire l’area. Maita con me era partito titolare, avrei voluto mantenere il discorso iniziato".

Infine il mister dei biancorossi ha fornito degli aggiornamenti sulle condizioni di Maiello e Ménez: "Maiello deve seguire percorso particolare: ha cuore e attaccamento, ma ora occorre chi sta al meglio. Lui è fondamentale e vogliamo averlo al meglio. Ménez a disposizione? Al momento più no che sì".