Il Molfetta Femminile cade in rimonta: Catania vittorioso per 2-1

Serie C femminile Girone C

Dopo la prima storica vittoria in Serie C nel derby con il Lecce Women, il Molfetta Femminile incassa la seconda sconfitta stagionale: presso il campo comunale di Nesima, la formazione biancorossa ha ceduto al Catania per 2-1, venendo sconfitta in rimonta.

La gara si è ravvivata nel secondo tempo. A sbloccare il risultato è stata Petruzzella al 51', poi le siciliane hanno reagito ribaltando l'esito del match nei minuti finali: al 75' Vitale ha pareggiato i conti mentre all'89' Basillotta ha realizzato il gol del definitivo 2-1. Il Molfetta Femminile è rimasto dunque fermo a 4 punti in classifica: nel prossimo turno, domenica 8 ottobre, è previsto l'impegno interno contro il Montespaccato.