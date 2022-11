Il Monopoli al lavoro verso il Foggia: Simeri è rientrato in gruppo

Serie C Girone C

Riprendono gli allenamenti dei biancoverdi in vista del prossimo match di campionato, in programma domenica 13 novembre alle 14.30 contro il Calcio Foggia 1920 allo stadio "Veneziani".

Lavoro pomeridiano per i ragazzi di mister Pancaro, da domani in programma allenamenti al mattino al centro sportivo "Carrieri". Rientra in gruppo Simeri, lavoro differenziato per Hamlili, Piccinni e Bizzotto.

Fonte: comunicato ufficiale Monopoli