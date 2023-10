Il Monopoli vuole la scossa nel derby con la Virtus Francavilla: il fattore 'Veneziani' può spingere i biancoverdi

Serie C Girone C

In un momento delicato, ricco di difficoltà, serve un deciso cambio di rotta per non compromettere ulteriormente le cose. E l'occasione giusta può essere il confronto, divenuto un vero e proprio classico del girone C della Serie C, di venerdì 20 ottobre, ossia il derby pugliese con la Virtus Francavilla in programma allo stadio Veneziani (calcio d'inizio alle ore 20:45). Si tratterà del diciannovesimo atto totale, tra campionato, Coppa Italia Serie C e playoff, della lunga storia tra i due club.

Per il gabbiano è una partita che vale tantissimo in prospettiva. La dirigenza vuole delle risposte: dopo aver sollevato dall'incarico il direttore sportivo Alfio Pelliccioni, questo appuntamento potrebbe essere decisivo per il tecnico Francesco Tomei, a cui è stata ribadita per il momento la fiducia. Il Monopoli non ha ancora vinto una partita, mettendo a referto quattro punti al netto di altrettanti pareggi e quattro sconfitte; sono undici invece i punti raccolti dal club della Città degli Imperiali (tre vittorie, due pareggi e tre ko).

Monopoli, sono cinque le vittorie totali contro la Virtus al Veneziani

I precedenti al Veneziani sorridono ai padroni di casa, imbattuti negli ultimi tre precedenti. Nella gara più recente, andata in scena il 27 novembre 2022, il Monopoli di Giuseppe Pancaro si impose per 1-0 grazie alla rete del subentrato Luca Falbo all'85'; analogo risultato quello del 4 maggio 2022, nel primo turno dei playoff, arrivato al 93' in seguito al rigore trasformato da Mario Mercadante: il successo in extremis nel derby rapprensentò la lunga e storica cavalcata degli uomini guidati da Alberto Colombo (che della Virtus era un ex) nella postseason di quell'anno, che si concluse nel secondo turno della fase nazionale, contro il Fasano.

Da segnalare inoltre altri tre successi compreso con scarto più ampio del primo dicembre 2019, maturato per 3-0; più altri quattro pareggi. Due invece i ko, l'ultimo in ordine cronologico risale al primo novembre 2020 per 3-1: alla rete del Monopoli di Eyob Zambataro al 29', replicarono Luca Sparandeo al 39', Leonardo Perez al 72' con l'autogol di Alessandro Bastrini (91') a chiudere i conti.