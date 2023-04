Il Team Altamura si ferma nel match contro il Barletta: decide Scaringella (1-0)

Squadra in casa

Sconfitta esterna per il Team Altamura, che comunque resta in corsa per un posto ai playoff al netto della sconfitta del Casarano (avanti quattro punti) nel derby contro il Nardò. Allo stadio Puttilli i biancorossi si sono fermati al cospetto del Barletta. Risultato di 1-0 a favore dei padroni di casa: dopo il primo tempo terminato a reti bianche, il Barletta ha trovato la rete decisiva al 63', a firma di Scaringella. Il Team Altamura, al settimo ko stagionale, è rimasto fermo a quota 47 punti.