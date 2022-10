Matera-Bitonto, le info sulla prevendita dei biglietti per il settore ospiti

Per i tifosi neroverdi, ecco come assistere alla partita Matera – Bitonto, in programma mercoledì 12 ottobre, alle ore 15, allo stadio “XXI Settembre Franco Salerno” di Matera (MT), e valevole come recupero della 4^ giornata del Campionato Nazionale Serie D – girone H.

Posti disponibili settore ospiti Curva Nord: 400;

Costo del tagliando: € 10,00 (+ costi di prevendita);

Vendita attiva a partire dalle ore 09,30 di martedì 11 ottobre.

Punti vendita:

Circuito online “Go2” sul sito: https://www.go2.it/evento/matera_vs_bitonto;

BARI POINT – Via Giuseppe Capruzzi n. 5 – Bari (BA), tel. 0802022155;

Botteghino settore ospiti Curva Nord stadio “XXI Settembre Franco Salerno” di Matera (MT).

Come raggiungere lo stadio “XXI Settembre Franco Salerno”.

Provenendo da Bari tramite la SS96 e poi SS99, immettersi sulla SS7 (direzione Taranto) all’Uscita N. 6 – Matera Nord Stadio Settore Ospiti. Dopo la salita di Via San Vito, proseguire dritto su Via Marconi per circa 100 m. Girare a sinistra, sarà indicato il parcheggio Ospiti nell’area mercatale. Proseguire a piedi per Via Cererie dopo circa 300 m come appena imboccata a destra Via Sicilia, si trova lo Stadio.

Fonte: comunicato ufficiale Bitonto