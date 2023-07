Molfetta, Fabio Petruzzella è il nuovo club manager

La Molfetta Calcio Srl, rende noto di aver affidato il ruolo di Club Manager, all’avv. Fabio Petruzzella. Per Petruzzella, con un passato da procuratore nella Serie A del calcio femminile, con le procure di giocatrici di fama internazionale, si tratta di una conferma in biancorosso.

Nella scorsa stagione infatti, Petruzzella aveva iniziato la sua esperienza con la Molfetta Calcio in Serie D, con il ruolo di Club Manager, per poi a gennaio 2023, essere nominato dalla società, Direttore Generale. Il presidente Bufi e tutto lo staff societario, nutrono profonda stima per Petruzzella, tanto da volerlo fortemente, anche in questa nuova stagione a tinte biancorosse. A Fabio Petruzzella, la società augura buon lavoro.

Fonte: comunicato ufficiale Molfetta