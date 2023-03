Monopoli, arriva il ribaltone in panchina: esonerato il tecnico Pancaro. La società lavora per il sostituto

Serie C Girone C

La sconfitta contro il Giugliano, la terza consecutiva in una settimana, costa cara al tecnico Giuseppe Pancaro: la dirigenza del Monopoli infatti ha deciso di esonerare l'allenatore classe 1971, subentrato a Giuseppe Laterza lo scorso ottobre 2022. Fatali non solo i risultati, ma anche delle prestazioni altalenanti mostrate lungo il camminto. "La S.S. Monopoli 1966 comunica di aver sollevato dall’incarico di responsabile tecnico della prima squadra, il signor Giuseppe Pancaro -recita il comunicato pubblicato dai neroverdi tramite i propri canali ufficiali- La Società ringrazia l’allenatore per l’impegno profuso e gli augura le migliori fortune umane e professionali".

Il Monopoli è al lavoro per decidere chi sarà a prendere le redini della squadra nelle prossime cinque partite (più eventuali playoff). Si potrebbe optare per la soluzione interna, anche se non è del tutto da escludere l'ipotesi dell'ingaggio di un terzo allenatore in questa stagione.