Monopoli, tonfo al Veneziani: il Giugliano passa per 3-1. Biancoverdi in silenzio stampa

Serie C Girone C

Altro tonfo per il Monopoli, e sono tre le sconfitte consecutive considerando quelle ottenute contro Foggia e Fidelis Andria. I biancoverdi sono stati sconfitti dal Giugliano per 3-1 tra le mura amiche dello stadio Veneziani, al termine di una gara aperta dai padroni di casa grazie al rigore trasformato da Starita; al 34' Sorrentino pareggia i conti e poco dopo, arriva l'episodio che cambia il match: Giannotti incassa un'espulsione diretta e il Monopoli resta in dieci uomini. E così il Giugliano ne approfitta per ribaltare le sorti dell'incontro con il contributo fondamentale di un ex della gara, l'attaccante Salvemini (in biancoverde nel 2017/2018 e dal 2019 al 2020) che sigla una doppietta al 49' e al 78'. Il Monopoli, alla quattordicesima sconfitta stagionale, resta fermo a quota 45 punti in classifica.

Monopoli-Giugliano, il tabellino

Reti: 4’ rig. Starita(M), 34’ Sorrentino, 4’st e 33’st Salvemini(G)

S.S. MONOPOLI 1966 (4-4-1-1): Pisseri; Viteritti(12’st Bussaglia), Mulè, Bizzotto, Pinto(12’st Falbo); De Risio, Hamlili(34’st Piarulli), Giannotti, Rolando(1’st Vassallo); Fella(12’st Manzari); Starita. All.: Pancaro. A disp.: Vettorel; Dibenedetto, Fornasier, Radicchio, Drudi.

GIUGLIANO CALCIO 1928 (4-3-1-2): Viscovo; Biasol, Poziello, Scognamiglio, Oyewale; Poziello(39’st Ciuferri), Felippe, Eyango(39’st Ceparano); Rizzo(26’st Iglio); Salvemini(39’st La Monica), Sorrentino(19’st Piovaccari). All.: Di Napoli Raffaele. A disp.: Sassi, Siamatas; Berman, Felici, Mesisca, Aruta, Ciuferri, De Francesco, Ghisolfi.

Arbitro: Abdoulaye Diop della sezione di Treviso. Assistenti: Marat Ivanavich Fiore della sezione di Genova e Alessandro Cassano della sezione di Saronno. Quarto ufficiale: Domenico Petraglione della sezione di Termoli.

Ammoniti: Mulè, Bizzotto, De Risio(M); Scognamiglio, Poziello, Oyewale(G). Espulsi: 35’ Giannotti(M).

Note: Recupero 2’ p.t., 4’ s.t.; angoli 6-3. Divisa biancoverde per il Monopoli, gialloblu per il Giugliano. Spettatori 1290 di cui 816 abbonati e 27 ospiti.

Fonte tabellino: comunicato ufficiale Monopoli

Monopoli, annunciato il silenzio stampa

A margine della partita la società ha optato per il silenzio stampa fino a nuova comunicazione, con i tesserati che non potranno rilasciare ai media dichiarazioni. Una decisione per compattarsi in un momento delicato. Questo il comnunicato ufficiale rilasciato dal Monopoli: "La S.S. Monopoli 1966 comunica di aver adottato il silenzio stampa fino a nuove comunicazioni. Pur nel rispetto del diritto di cronaca, alla luce del momento in cui si trova la squadra, si ritiene opportuno dedicare la massima concentrazione sul prosieguo del campionato. Nessuno dei dirigenti e dei tesserati è pertanto autorizzato a rilasciare dichiarazioni alle testate giornalistiche".