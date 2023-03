Monopoli-Fidelis Andria, Pancaro: "Gara importante, i punti in palio sono pesanti"

Serie C Girone C

Motivato dalle due vittorie consecutive ottenute su Monterosi e Messina, il Monopoli è pronto ad ospitare la Fidelis Andria in un derby pugliese che si preannuncia acceso. L'appuntamento è fissato domenica 12 marzo allo stadio Veneziani, alle ore 17:30. I biancoverdi vogliono regalarsi un altro successo per proseguire la loro corsa verso un piazzamento playoff; a presentare il match alla vigilia è stato il tecnico Giuseppe Pancaro.

Sulla partita: "Quando una squadra cambia allenatore ci sono pochi punti di riferimento, sicuramente porta energia positiva in generale. Sarà una partita molto importante per entrambe le squadre, i punti in palio sono pesanti ed inoltre sappiamo bene che i tifosi ci tengono a queste partite. In settimana abbiamo lavorato bene, con grande entusiasmo. Mi auguro che i tifosi ci diano una spinta importante. Bizzotto? A sinistra sta facendo bene, lui è un centrale molto forte ma mi ha dato grande disponibilità. Questo è lo spirito che il gruppo ha acquisito, tutti danno il massimo per il Monopoli".

Sulle condizioni della squadra: "Drudi sarà ancora fuori, Piccinni invece ha inizio settimana ha accusato un problema muscolare che stiamo valutando. Starita? Lui è a disposizione con un tutore, sarà convocato".