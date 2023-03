Monopoli-Giugliano, le info sulla prevendita dei biglietti

Serie C Girone C

In occasione della “Festa del Papà” del 19 marzo, che ricorre nel giorno della partita di campionato Monopoli-Giugliano, in programma domenica 19 marzo alle ore 14.30 allo stadio “Veneziani”, la società scende in campo con un’iniziativa per coinvolgere figli e papà tifosi del gabbiano.

Non solo! Anche per questa partita, prezzi ridotti per donne e ragazzi fino ai 14 anni in tutti i settori dello stadio.

PROMO FESTA DEL PAPÀ (solo presso il botteghino dello stadio e Centro Coordinamento Biancoverde)

TRIBUNA: € 12,50 (prezzo singolo del biglietto valido sia per il/la figlio/a che per il papà, es. prezzo tot. 2 biglietti € 25,00)

DISTINTI: € 8,00 (prezzo singolo del biglietto valido sia per il/la figlio/a che per il papà, es. prezzo tot. 2 biglietti € 16,00)

CURVA: € 5,00 (prezzo singolo del biglietto valido sia per il/la figlio/a che per il papà, es. prezzo tot. 2 biglietti € 10,00)

* Sarà possibile aderire all’iniziativa esclusivamente acquistando i tagliandi nello stesso settore.

PREZZO DEI BIGLIETTI

TRIBUNA: INTERO € 25,00 – RIDOTTO over 65 e disabili fino al 99% € 18,00 – RIDOTTO donne e bambini dai 6 ai 14 anni € 5,00.

DISTINTI: INTERO € 16,00 – RIDOTTO over 65 e disabili fino al 99% € 12,00 – RIDOTTO donne e bambini dai 6 ai 14 anni € 1,00

CURVA: INTERO € 10,00 – RIDOTTO over 65 e disabili fino al 99% € 7,00 – RIDOTTO donne e bambini dai 6 ai 14 anni € 1,00

SETTORE OSPITI: 10,00

* I prezzi dei biglietti non sono comprensivi dei diritti di biglietteria di 2,00€.

DOVE ACQUISTARE I BIGLIETTI A MONOPOLI

– AGENZIA PLANETWIN365 – Via Marsala, 27.

– TILT COFFEE – Via Remigio Ferretti.

– TABACCHERIA CORNELIA – Via Lepanto, 22/B.

– SNAI GOLDSPORT24 – Via Roma 2.

– BOTTEGHINO STADIO “VENEZIANI” (aperto domenica 19 marzo dalle 11.00 alle 15.00)

– CENTRO COORDINAMENTO BIANCOVERDE MONOPOLI – Via Battisti, 28. Giorni e orari di apertura:

Giovedì 16 marzo dalle 17.00 alle 20.00.

Venerdì 17 marzo dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 17.00 alle 20.00.

Sabato 18 marzo dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 17.00 alle 20.00.

Domenica 19 marzo dalle 9.00 alle 14.30.

ACCREDITI

Tutte le richieste di accredito per la partita Monopoli-Giugliano, dovranno pervenire entro venerdì 17 marzo alle ore 12.00.

Modalità accrediti stampa > https://www.monopolicalcio.it/1966/regolamento-accrediti-stampa-stagione-agonistica/

Accrediti CONI, AIA, F.I.G.C., diversamente abili, osservatori società (miglior posto disponibile) > https://www.monopolicalcio.it/1966/modalita-altri-accrediti/

Fonte: comunicato ufficiale Monopoli