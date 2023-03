Monopoli, ancora un ko: il Foggia si impone per 1-0

Serie C Girone C

Il Monopoli cade ancora, per la seconda volta consecutiva, in un derby pugliese. Dopo la sconfitta contro la Fidelis Andria, i biancoverdi hanno incassato un 1-0 per mano del Foggia allo stadio Zaccheria: a risultare decisivo è stato il rigore trasformato da Peralta al 34'. Il Monopoli, al tredicesimo ko stagionale, è rimasto fermo a quota 45 punti in classifica.

Foggia-Monopoli, il tabellino

Reti: 34′ rig. Peralta (F).

CALCIO FOGGIA 1920 (3-4-2-1): Thiam; Leo, Kontek, Rizzo; Garattoni, Petermann (89′ Battimelli), Frigerio, Costa; Peralta (85′ Odjer), Iacoponi; Beretta (60′ Vacca). A disp.: Nobile, Pirrò, Schenetti, Agnelli, Bjarkason, Markic, Capogna, Rutjens. All.: Mario Somma.

S.S. MONOPOLI 1966 (4-4-1-1): Pisseri; Viteritti, Mulè, De Santis, Pinto; Rolando (60′ Manzari), Vassallo (73′ Hamlili), De Risio, Giannotti; Fella; Starita. A disp.: Vettorel, Falbo, Bizzotto, Dibenedetto, Fornasier, Radicchio, Bussaglia, Piarulli. All.: Giuseppe Pancaro.

Arbitro: Enrico Gigliotti della sezione di Cosenza. Assistenti: Daniele Sbardella della sezione di Belluno – Luca Bernasso della sezione di Milano. Quarto Ufficiale: Adolfo Baratta della sezione di Rossano.

Ammoniti: Leo (F), Iacoponi (F); Giannotti (M), Mulè (M), De Santis (M). Espulsi: –

Note: recupero 2’ pt, 4′ st. Angoli:

Fonte tabellino: comunicato ufficiale Monopoli