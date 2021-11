Monopoli, Colombo: "Quella con la Paganese è una partita importante, dobbiamo metterci voglia"

Serie C Girone C

Sei i risultati utili consecutivi raccolti dal Monopoli che non vuole fermarsi, tentando di allungare la striscia nel match contro la Paganese (in programma allo stadio Veneziani sabato 27 novembre, alle ore 21:00). A presentare la gara della sedicesima giornata del campionato di Serie C, girone C, è stato il tecnico Alberto Colombo.

Sull'avversario: "Come sempre è una partita dalla storia diversa rispetto a quelle giocate precedentemente da entrambe le squadre. Non esistono partite semplici, a decidere il risultato di una gara sono gli aspetti tattici e psicofisici. Il nostro rendimento in casa? Conta fare punti, non importa dove. Dobbiamo arrivare alla soglia della salvezza, poi potremmo puntare a qualcosa di più prestigioso. Questa è una partita importante, che può regalare insidie, noi dovremo essere bravi ad interpretarla e mettendoci una maggior voglia di andare a fare gol, cosa su cui dobbiamo puntare anche fuori casa"..

Sulle condizioni della squadra: "Non ci saranno Fornasier per un problema muscolare e Morrone per un problema muscolo-tendineo su cui bisogna capire l'entità. Mancherà inoltre un positivo al Covid, per il resto tutti a disposizione".

Sulla gara dello scorso weekend a Potenza: "Questo è stato un punto importante al netto di una prestazione non brillantissima. Si tratta di un segnale positivo perché quando ci sono delle difficoltà almeno ti permette di non perdere. Ciò dunque allunga una serie positiva e ti fa lavorare con più serenità".