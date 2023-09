Parma-Bari 2-1, le pagelle: Nasti prova a tenere a galla i suoi, male Dorval e Zuzek

Il Bari è tornato sconfitto da Parma rimediando il primo ko in campionato dopo 7 giornate. Com'era già avvenuto in altre partite, l'approccio alla gara dei biancorossi non è stato feroce, per poi cambiare nella ripresa, la maggiore qualità del Parma però, poi ha fatto la differenza.

Parna-Bari, le pagelle dei Galletti

Brenno 6: Questa volta non ha responsabilità sui gol incassati e nelle circostanze in cui può intervenire si fa trovare pronto

Dorval 5,5: Meno preciso del solito nell'accompagnamento dell'azione e anche meno efficace difensivamente parlando. Sul secondo gol ducale, con Zuzek, partecipa in negativo concedendo troppo spazio in marcatura su Benedyczak.

Di Cesare 6: Un'altra partita di lotta e determinazione per il capitano che ha una decina di minuti dal 90º è costretto ad arrendersi per un problema fisico. Esce il Bari prende gol. Dal 79' Zuzek 5: Passano due minuti dal suo ingresso in campo e già combina una frittata perdendo Benedyczak autore del gol vittoria.

Vicari 6: Prova a contenere gli avversari come può ma anche lui ogni tanto va in difficoltà. Per atteggiamento, ad ogni modo, è sempre tra i migliori.

Ricci 5,5: Raramente si vede in avanti, si lascia sfuggire Partipilo sulla triangolazione del momentaneo 1-0 gialloblù.

Koutsoupias 6: Non riesce a replicare la prestazione col Catanzaro in zona gol ma dà il suo contributo in termini di sostanza. Dal 73' Acampora 5,5: Ingresso che non incide.

Maiello 6: Anche il play campano sembra un po' imballato e meno lucido del solito, ad ogni modo, la sua presenza è sempre importante per dare ordine e grinta. Dal 79' Benali 5,5: Non entra bene, troppo leggero.

Maita 5,5: Gioca un'altra partita col freno a mano tirato, meglio del solito in fase di appoggio ma davanti non si vede quasi mai. Dall'83' Morachioli: sv

Sibilli 5,5: Si accende a intermittenza e dà spesso l'impressione di creare un po' di confusione a livello tattico.

Aramu 6: Si iniziano a intravedere sprazzi della sua classe. Nel primo tempo crea una grande occasione respinta da Chichizola, nella ripresa offre a Nasti un buon pallone dalla bandierina.

Nasti 7: Il ragazzo è giovane ma non ha problemi a caricarsi il peso offensivo della squadra. Sfrutta il regalo di Chichizola, poi ci riprova ma si vede negare la seconda gioia del match. Rappresenta una delle poche certezze in questo momento. Dal 73' Diaw 6: Ci mette impegno ma non incide.

Parma-Bari: pagelle e tabellino

PARMA (4-2-3-1): Chichizola 5; Del Prato 6, Circati 6, Balogh 5,5, Ansaldi 6,5 (58' Di Chiara 6); Estevez 6,5, Hernani 6,5 (66' Bernabé 6,5); Partipilo 7 (74' Benedyczak 7), Sohm 6, Mihaila 6 (57' Man 6); ?olak 6 (58' Bonny 6). A disp.: Turk, Corvi, Osorio, Begic, Hainaut, Coulibaly, Zagaritis. All. Pecchia 6,5

BARI (4-3-2-1): Brenno 6; Dorval 5,5, Di Cesare 6 (79' Zuzek 5), Vicari 6, Ricci 5,5; Koutsoupias 6 (73' Acampora 5,5), Maiello 6 (79' Benali 5,5), Maita 5,5 (83' Morachioli); Sibilli 5,5, Aramu 6; Nasti 6,5 (73' Diaw 6). A disp.: Farroni, Matino, Bellomo, Achik, Faggi, Edjouma, Frabotta. All. Mignani 6.

Arbitro: Sacchi di Macerata

Assistenti: Bresmes - Barone

IV: Crezzini

VAR: Di Paolo

AVAR: Meraviglia

Marcatori: 15' Partipilo (P) 47' Nasti (B), 81' Benedyczak (P)

Note - ammoniti Sibilli (B), Di Cesare (B), Vicari (B), Bonny (P). Recupero: 3', 6'