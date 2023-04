Pescara-Monopoli, Ferrari: "Giocheremo una gara importante, pronti a dare il massimo"

Serie C Girone C

Dopo le vittorie su Latina e Potenza il Monopoli cerca di proseguire sulla retta via, per consolidare il settimo posto in ottica playoff. I biancoverdi domenica 16 aprile saranno di scena allo stadio Adriatico per affrontare il Pescara di Zdenek Zeman (calcio d'inizio alle ore 17:30): una gara tutt'altro che semplice, poiché la formazione abruzzese vuole tenersi stretta la terza piazza, che vale tanto per la postseasion; a presentare il match alla vigilia è stato il tecnico Giacomo Ferrari.

Sulla gara: "Andiamo a giocarci una partita importante contro una squadra costruita per le zone alte della classifica. Durante la settimana abbiamo lavorato sulle cose che sappiamo fare, cercheremo di concretizzarle sul campo domani.La classifica? Daremo il massimo, se saremo bravi andrà tutto bene, altrimenti stringeremo la mano all'avversario. Cercheremo di non andare a fare la comparsa, giocheremo come sempre abbiamo fatto. Ci adatteremo ad ogni situazione che avremo davanti".

Sulle condizioni della squadra: "Corti e Santaniello dovrebbero rientrare martedì, Bussaglia non è disponibile oltre allo squalificato Bizzotto. Valuteremo inoltre altre situazioni al limite. Il sostituto di Bizzotto? So già chi scenderà in campo al suo posto".