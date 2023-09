Pisa-Bari 1-1, le pagelle: Akpa-Chuwku, debutto da sogno. Giornata no per Maita e Ricci

Pari in rimonta per il Bari che si conferma squadra coriacea e attaccata al risultato. I biancorossi a Pisa hanno evitato la sconfitta a pochi minuti dal 90' e restano imbattuti in attesa di crescere dal punto di vista della condizione fisica e delle soluzioni offensive.

Brenno 6: Può poco sul gol di Beruatto, abbastanza angolato e sul quale è anche coperto, però può fare sicuramente meglio in termini di sicurezza da trasmettere alla squadra.

Dorval 6,5: Si rischia di essere ripetitivi ma siamo di fronte a un calciatore dalla crescita esponenziale sotto tutti i punti di vista. Gioca un'intera partita ad alto livello alternando sgroppate a ripiegamenti difensivi efficaci. E a 5' dal 90' ha ancora la lucidità per andar via a due avversari e offrire ad Akpa-Chuwku il pallone del pari.

Zuzek 5,5: Preferito a un Di Cesare ancora non del tutto ristabilito, lo sloveno non regala una grandissima impressione di sicurezza, trovando qualche difficoltà di troppo prima con Moreo, poi con Mlakar.

Vicari 6: Con Di Cesare in panchina il ruolo di leader difensivo poggia sulle sue spalle e lui lo interpreta senza sbavature.

Ricci 5: Ancora una partita difficile per il laterale mancino, protagonista di una serie impressionante di appoggi sbagliati. Dal 60' Frabotta 6: Mezzora di gioco senza infamia e senza lode per il suo debutto biancorosso.

Maita 5: Attualmente è il più in difficoltà del centrocampo biancorosso. Sembra ancora indietro fisicamente ma preoccupano anche i tanti errori col pallone. Dal 61' Achik: Esordio in B e col Bari per il marocchino che non ha occasioni ma fa capire subito di essere dotato di un gran piede scodellando innumerevoli palloni al centro dell'area.

Maiello 6: Nel primo tempo fa fatica anche lui, poi si dimostra prezioso come al solito nel far legna e nel gestire il traffico in mediana.

Acampora 5,5: Una delle novità nella formazione titolare. Ammonito quasi subito, il giallo non lo condiziona, tuttavia, pur facendo intravedere la qualità del suo piede sinistro commette molti errori in appoggio. Quando sarà al meglio tornerà molto utile, candidandosi a diventare un titolare. Dall'87' Benali sv

Sibilli 6: Contro la sua ex squadra gioca una partita volenterosa e nel primo tempo è uno dei pochi biancorossi a dar l'impressione di poter creare qualche pericolo. Cala vistosamente nella ripresa.

Nasti 6: Reduce dalle prime presenze e dal primo gol in Under 21 non va a segno solo per un grande riflesso di Nicolas. Solita partita generosa al termine della quale esce spremuto. Dal 72' Akpa Chuwku 6,5: Vedendolo entrare in campo, alla prima tra i professionisti, in molti hanno pensato a una mossa della disperazione di Mignani alle prese con la carenza di punte, lui però, dopo essersi fatto notare per un cartellino giallo, a 5' dalla fine toglie le castagne dal fuoco segnando di rapina il gol del pari.

Morachioli 5,5: Nel primo tempo si vede giusto nel momento in cui fa ammonire Leverbe. Poi poco altro fino al cambio. Dal 72' Aramu 6: Deve ancora trovare la miglior condizione ma disputa uno spezzone positivo.

Pisa-Bari 1-1: pagelle e tabellino

PISA (4-3-3): Nicolas 6; Calabresi 6, Leverbe 5,5, Canestrelli 5, Beruatto 6,5; Marin 6,5, Veloso 6 (61' Nagy 4,5), Valoti 5,5 (75' Esteves sv); Arena 5,5 (62' Toure 6), Moreo 6 (61' Mlakar 5,5), D'Alessandro 6 (35' Barbieri 5,5). A disp.: Loria, Caracciolo, Vignato, Jureskin, Masucci, De Vitis, Barberis. All. Aquilani 6

BARI (4-3-2-1): Brenno 6; Dorval 6,5, Zuzek 5,5, Vicari 6, Ricci 5 (60' Frabotta); Maita 5 (59' Achik 6), Maiello 6, Acampora 5,5 (87' Benali sv); Sibilli 6, Morachioli 5,5 (71' Aramu 6); Nasti 6 (71' Akpa-Chukwu 6,5). A disp.: A disp.: Farroni, Matino, Bellomo, Edjouma, Pucino. All. Mignani 6,5

Arbitro: Abisso di Palermo

Assistenti: Cipressa - Yoshikawa

IV: Renzi

VAR: Gariglio

AVAR: Marchetti

Marcatori: 11' Beruatto (P), 86' Akpa-Chukwu (B)

Note - ammoniti Acampora (B), Leverbe (P), Marin (P), Nagy (P). Espulso all'89' Nagy (P) per doppia ammonizione. Recupero: 5', 5'