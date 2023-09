Pisa-Bari: probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

Ricomincia il campionato di Serie B esaurita la sosta per gli impegni delle nazionali. La 5ª giornata del torneo cadetto porta il Bari lontano dal San Nicola per il secondo turno di fila: dopo lo 0-0 di Terni, terzo pareggio in quattro uscite, Michele Mignani e i suoi fanno visita al Pisa nel match in programma alle 14:00 all'Arena Garibaldi.

Al momento il Bari, ancora imbattuto, ha 6 punti in classifica, 3 in più rispetto ai nerazzurri allenati da Alberto Aquilani (che però devono recuperare una partita), i quali hanno vinto solo all'esordio e sono poi incappati in due ko di fila.

C'è curiosità di capire come abbia influito la sosta, due settimane di lavoro in cui entrambi i tecnici avranno potuto lavorare accelerando l'inserimento dei nuovi, nel tentativo di trovare la giusta amalgama.

Come arriva il Pisa

Contro il Bari, Alberto Aquilani ritrova Esteves e Caracciolo, mentre Torregrossa dovrebbe andare almeno in panchina. I nerazzurri dovrebbero disporsi col 4-3-3 con Nicolas tra i pali, la difesa composta da Barbieri, Canestrelli, Leverbe e Beruatto. A centrocampo Veloso play affiancato da Nagy e Valoti, in attacco Arena e l'ex D'Alessandro a supporto di Mlakar.

Come arriva il Bari

Per la trasferta in Toscana Michele Mignani ritrova il capitano Valerio Di Cesare, assente contro la Ternana, mentre non potrà contare ancora su Davide Diaw, tenuto a riposo a scopo precauzionale e verosimilmente arruolabile per la prossima partita in casa contro il Catanzaro. All'Arena Garibaldi i biancorossi dovrebbero schierarsi con Brenno tra i pali, Dorval, Di Cesare, Vicari e Ricci. A centrocampo accanto all'inamovibile Maiello favoriti Koutsoupias e Maita, mentre in avanti l'ex Sibilli e Morachioli dovrebbero agire a supporto di Nasti.

Pisa-Bari: probabili formazioni

PISA (4-3-3): Nicolas; Barbieri, Canestrelli, Leverbe, Beruatto; Nagy, Veloso, Valoti; Arena, Mlakar, D'Alessandro. All. Aquilani

BARI (4-3-2-1): Brenno; Dorval, Di Cesare, Vicari, Ricci; Koutsoupias, Maiello, Maita; Sibilli, Morachioli; Nasti. All. Mignani

Arbitro: Abisso di Palermo

Assistenti: Cipressa - Yoshikawa

IV: Renzi

VAR: Gariglio

AVAR: Marchetti

Pisa-Bari: i precedenti

Tra Pisa e Bari esistono 35 precedenti ufficiali. In 11 occasioni hanno vinto i biancorossi, in 7 i nerazzurri, mentre 17 gare sono terminate in parità. Fuori casa il Bari conta solo 3 successi, a fronte di 8 pareggi e 6 ko.

Nella passata stagione dopo lo 0-0 del San Nicola il 4 dicembre 2022, il Bari espugnò il campo del Pisa vincendo 1-2 (reti di Torregrossa, Esposito e Antenucci) il 23 aprile 2023.

Pisa-Bari: dove vederla in tv e in streaming

La gara della 5ª giornata di Serie B Pisa-Bari, in programma allo stadio Arena Garibaldi di Pisa alle 14:00 di sabato 16 settembre, verrà trasmessa in tv su Sky Sport (canale 252) e sarà visibile in streaming su Dazn, Now e SkyGO.