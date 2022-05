Playoff Serie C, Cesena-Monopoli: le info sui biglietti per il settore ospiti

La prevendita dei biglietti per il settore ospiti del match tra Cesena e Monopoli, in programma giovedì 12 maggio all'Orogel Stadium Dino Manuzzi alle ore 20:45. I tifosi biancoverdi avranno tempo fino alle ore 19:00 di mercoledì per acquisire i tagliandi.

Di seguito il comunicato pubblicato dal Monopoli tramite i propri canali ufficiali:

A partire dalle ore 10.00 di martedì 10 maggio saranno disponibili i biglietti per Cesena-Monopoli, gara di ritorno del primo turno nazionale dei play off di Serie C, in programma giovedì 12 maggio all’Orogel Stadium Dino Manuzzi con inizio alle ore 20.45.

I tagliandi potranno essere acquistati sul circuito Vivaticket (qui l’elenco dei punti vendita https://shop.vivaticket.com/ita/ricercapv), e online sul sito Vivaticket.it.

I biglietti di settore ospiti (Curva Ferrovia) potranno essere acquistati entro le ore 19.00 di mercoledì 11 maggio alle seguenti tariffe maggiorate di 1,80 euro di diritti di prevendita: intero € 10,00; ridotto donne, over 65, disabili dal 51% al 99%, militari € 7,00; ridotto under 18 € 5,00; bambini 0-5 anni € 2,00.

Punti vendita Vivaticket a Monopoli:

Tabaccheria Palmitessa Paolo

Indirizzo: via Roma, 141 Monopoli

telefono: 080 748007

email: marcopalmitessa@alice.it

orari: Lun-Sab: 08.00/13.00 16.00/21.00 Dom:chiuso.

Tabaccheria Allegretti Vito

Indirizzo: Largo Plebiscito, 16 Monopoli

telefono: 080 9306239

email: allegretti1@alice.it

orari: Lun-Ven: 07.30/13.00 15.30/21.30 Sab: 07.30/13.00 15.30/22.00 Dom: 09.30/13.00.