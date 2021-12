Football Club Capurso, contro il Polimnia Calcio arriva il quarto ko di fila. E preoccupa il conto dei gol subiti

La striscia negativa del Football Club Capurso prosegue, con il conto dei gol al passivo che preoccupa: contro Il Polimnia Calcio, nel match valevole per la tredicesima giornata del campionato di Promozione (girone A) che si è giocato allo stadio Madonna D'Altomare, è arrivata una pesante sconfitta per 5-0, la quarta di fila nelle ultime settimane. Pesante, come già accennato, il numero dei gol subiti nei suddetti ko, ben 12 ( includendo anche i 2 presi dalla Football Acquaviva, i 3 dal Bitritto Norba e altri 2 dalla Virtus San Ferdinando). Per il Poliminia Calcio sono andati a segno Roncone, Romanazzi, D'Amico, Selicati e Paoluccio.

In classifica il Football Club Capurso resta fermo a quota 10 punti, al terzultimo posto.