Il Foggia Incedit la spunta per 1-0: per la Fesca Bari è il quinto ko casalingo

Un'altra sconfitta per il Fesca Bari, che presso il campo sportivo Sante Diomede, nel match valevole per la decima giornata del campionato di Promozione, girone A, è stato battuto a domicilio dal Foggia Incedit. Si tratta dell'ottavo ko per la squadra giallonera, il quinto complessivo tra le mura amiche, dove è stato finora conquistato un solo punto contro la Rinascita Rutiglianese (1-1). La Fesca Bari, che era reduce della sconfitta per 6-0 sul campo dell'Arboris Belli, resta all'ultimo posto a 2 punti assieme allo Sporting Apricena.

La gara. Il Foggia Incedit confeziona diverse occasioni fin dalle prime battute di gioco grazie a Caggiano e a Montemorra, quest'ultimo al 32' è abile a servire Riefolo che ne approfitta per firmare il vantaggio. Nella ripresa la Fesca Bari prova con un forcing ma gli avversari (ancora pericolosi con Montemorra) resistono e portano a casa la vittoria: finisce 1-0.