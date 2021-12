Football Acquaviva ko contro la Nuova Spinazzola: chiuso il girone di andata senza vittorie in casa

Squadra in casa

Squadra in casa Football Acquaviva

Il Football Acquaviva cade contro la Nuova Spinazzola allo stadio Giammaria, chiudendo così il girone di andata del campionato di Promozione (girone A) senza aver vinto una partita tra le mura amiche. Il bottino finora conquistato infatti è magro, con 2 pareggi conquistati contro Atletico Acquaviva e Lucera e ben 4 sconfitte a referto. L'ultima giunta contro la squadra seconda in classifica, che è passata per 2-0 grazie alle reti di Loconte al 6' e di Zingaro al 27'. In classifica, il Football Acquaviva resta fermo al quintultimo posto a quota 12 punti.

Il tecnico Andrea Ettorre ha commentato così la gara contro la Nuova Spinazzola, tramite la pagina Facebook del club: "Sapevamo che si trattava di una partita proibitiva, abbiamo fatto del nostro meglio. Le partite vengono decise dagli episodi, non abbiamo avuto un buon approccio concedendo due gol con le nostre distrazioni. Di buono resta lo spirito della squadra che non ha mollato e che ha lottato fino alla fine, cerchiamo di lavorare per migliorare la situazione".